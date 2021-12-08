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Перевірка каналу ОПЗЖ: Шуфрич каже, що не має конфлікту інтересів, бо передав права

Середа, 8 грудня 2021, 21:10
Перевірка каналу ОПЗЖ: Шуфрич каже, що не має конфлікту інтересів, бо передав права
нестор шуфрич, фото з сайту ОПЗЖ

Нестор Шуфрич заявляє, що придбання корпоративних прав телеканалу "Перший незалежний" не створює конфлікту інтересів для нього як голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

Джерело: Шуфрич в коментарі "Укрінформу"

Пряма мова Шуфрича: "Наявність у народного депутата у власності корпоративних прав господарського товариства не призводить до наявності у нього конфлікту інтересів за умови передачі таких прав в управління третьої особи в порядку, передбаченому законом…

Таким чином придбання народним депутатом корпоративних прав за умови подальшої передачі їх в управління запобігає наявності конфлікту інтересів".

Деталі: Тобто, член ОПЗЖ пояснює, що нібито передача корпоративних прав в управління позбавляє його можливості впливати на діяльність телеканалу.

Шуфрич також додав, що і як глава комітету Ради з питань свободи слова не може впливати на Нацраду з питань телебачення і радіомовлення, регулятором займається інший комітет.

Передісторія: Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила перевірку телеканалу "Перший незалежний" через нового власника Шуфрича.

"Українська правда" у Threads

Теми: ШуфричОПЗЖсвобода словаНацрадателебачення
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