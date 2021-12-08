Перевірка каналу ОПЗЖ: Шуфрич каже, що не має конфлікту інтересів, бо передав права
Нестор Шуфрич заявляє, що придбання корпоративних прав телеканалу "Перший незалежний" не створює конфлікту інтересів для нього як голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова.
Джерело: Шуфрич в коментарі "Укрінформу"
Пряма мова Шуфрича: "Наявність у народного депутата у власності корпоративних прав господарського товариства не призводить до наявності у нього конфлікту інтересів за умови передачі таких прав в управління третьої особи в порядку, передбаченому законом…
Таким чином придбання народним депутатом корпоративних прав за умови подальшої передачі їх в управління запобігає наявності конфлікту інтересів".
Деталі: Тобто, член ОПЗЖ пояснює, що нібито передача корпоративних прав в управління позбавляє його можливості впливати на діяльність телеканалу.
Шуфрич також додав, що і як глава комітету Ради з питань свободи слова не може впливати на Нацраду з питань телебачення і радіомовлення, регулятором займається інший комітет.
Передісторія: Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила перевірку телеканалу "Перший незалежний" через нового власника Шуфрича.