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Верещук пропонує підвищити стипендію до 6,5 тисяч студентам з окупованих територій

Середа, 8 грудня 2021, 22:37
Верещук пропонує підвищити стипендію до 6,5 тисяч студентам з окупованих територій
ірина ВЕРЕЩУК, ФОТО з її FACEBOOK

Мінреінтеграції запропонувало Кабінету міністрів підвищити стипендію до 6500 гривень усім студентам, які приїхали з окупованих Росією Криму та Донбасу для навчання в українських університетах.

Джерело: глава міністерства Ірина Верещук в ефірі радіо "Крим.Реалії"

Пряма мова Верещук: "Ми запропонували, і я сподіваюся, мене підтримають колеги з уряду, і я навіть не сумніваюся, що мене підтримають і прем'єр, і президент, збільшити стипендію.

Вона має бути підвищена. Усім студентам, які приїхали з окупованих територій до 6,5 тисяч. Тобто, вдвічі буде збільшена стипендія.

Я щиро сподіваюся, що це трішки хоча б допоможе.

Ми зараз відстежуємо, що зменшується кількість абітурієнтів. Незначно, якщо говорити про Крим, то лише на 60 менше, ніж минулого року, але це теж підстава вважати, що треба щось робити й щось змінювати.

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Роман Петренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: МінТОТВерещукстудентиОРДЛОКрим
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