Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Верещук пропонує підвищити стипендію до 6,5 тисяч студентам з окупованих територій

Середа, 8 грудня 2021, 23:37
ірина ВЕРЕЩУК, ФОТО з її FACEBOOK

Мінреінтеграції запропонувало Кабінету міністрів підвищити стипендію до 6500 гривень усім студентам, які приїхали з окупованих Росією Криму та Донбасу для навчання в українських університетах.

Джерело: глава міністерства Ірина Верещук в ефірі радіо "Крим.Реалії"

Пряма мова Верещук: "Ми запропонували, і я сподіваюся, мене підтримають колеги з уряду, і я навіть не сумніваюся, що мене підтримають і прем'єр, і президент, збільшити стипендію.

Вона має бути підвищена. Усім студентам, які приїхали з окупованих територій до 6,5 тисяч. Тобто, вдвічі буде збільшена стипендія.

Я щиро сподіваюся, що це трішки хоча б допоможе.

Ми зараз відстежуємо, що зменшується кількість абітурієнтів. Незначно, якщо говорити про Крим, то лише на 60 менше, ніж минулого року, але це теж підстава вважати, що треба щось робити й щось змінювати.

Читайте також: Діти, які не знають мови та історії України. Як ми втрачаємо молодь Донбасу і Криму

Роман Петренко, УП
Теми: МінТОТВерещукстудентиОРДЛОКрим


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоКоломойський облаштував в Україні криптоферму і отримує дешеву електроенергію – "Схеми"

США вирішили стати активним учасником перемовин щодо миру на Донбасі – Єрмак

"Побачили загрозу в пошуковому судні": Резніков відповів на звинувачення ФСБ

Зеленський прокоментував розмову з Байденом

Зеленський та Байден розмовляли півтори години: обговорювали Путіна та реформи

ФСБ заявляє, що український корабель рухається до Керченської протоки і "загрожує мореплаванню"

Усі новини...
МінТОТ
Віцепрем'єрка Верещук про реінтеграцію Донбасу: Потрібна м'яка сила
Рада звільнила віцепрем’єра Резнікова
Кандидат у міністри оборони Резніков розповів, що робити з Донбасом
Останні новини
02:56
Європа і США повинні гарантувати Україні безпеку – Макрон
01:58
Білий дім про розмову Байдена з Зеленським: Жодних рішень щодо України без України
01:18
Росія відкинула пропозицію України про припинення вогню – ТКГ
00:48
відеоКоломойський облаштував в Україні криптоферму і отримує дешеву електроенергію – "Схеми"
23:55
США вирішили стати активним учасником перемовин щодо миру на Донбасі – Єрмак
23:17
У Франції на 1200 євро оштрафували жінку, яка плакатом спричинила масову аварію на велогонці
23:01
фотоПомер Суперфан київського "Динамо"
22:44
"Побачили загрозу в пошуковому судні": Резніков відповів на звинувачення ФСБ
22:34
Зеленський прокоментував розмову з Байденом
22:18
Новини економіки: НБУ підвищив облікову ставку, інфляція сповільнилась
Усі новини...