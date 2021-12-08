Верещук пропонує підвищити стипендію до 6,5 тисяч студентам з окупованих територій
Мінреінтеграції запропонувало Кабінету міністрів підвищити стипендію до 6500 гривень усім студентам, які приїхали з окупованих Росією Криму та Донбасу для навчання в українських університетах.
Джерело: глава міністерства Ірина Верещук в ефірі радіо "Крим.Реалії"
Пряма мова Верещук: "Ми запропонували, і я сподіваюся, мене підтримають колеги з уряду, і я навіть не сумніваюся, що мене підтримають і прем'єр, і президент, збільшити стипендію.
Вона має бути підвищена. Усім студентам, які приїхали з окупованих територій до 6,5 тисяч. Тобто, вдвічі буде збільшена стипендія.
Я щиро сподіваюся, що це трішки хоча б допоможе.
Ми зараз відстежуємо, що зменшується кількість абітурієнтів. Незначно, якщо говорити про Крим, то лише на 60 менше, ніж минулого року, але це теж підстава вважати, що треба щось робити й щось змінювати.
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