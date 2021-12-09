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В Англії посилюють Covid-обмеження на тлі поширення "Омікрону"

Четвер, 9 грудня 2021, 03:45
Christopher Furlong/Getty Images

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон посилив карантинні правила в Англії на тлі стурбованості з приводу COVID-варіанту Omicron.

Джерело: Sky News, BBC

Деталі: Джонсон оголосив, що уряд переходить до резервного плану зі стримування COVID-19.

Нові обмеження включають:

  • З понеділка - відновлення роботи вдома для тих, хто може,;
  • З п’ятниці - поширення обов'язкового носіння маски на "більшість закритих громадських місць", включаючи театри та кінотеатри. Винятки будуть "там, де це непрактично", наприклад, при вживанні їжі, фізичних вправах чи співі.
  • З середи пропуск Covid Pass, де міститься інформація про щеплення або результати тесту, стане обов'язковим для нічних клубів і місць з великим скупченням людей.
  • Запровадження щоденних тестів для людей, які контактували з хворими на "Омікрон", замість періоду ізоляції.

Джонсон наголосив, що нові заходи не є "ізоляцією" і що різдвяні вечірки та вистави все ще мають проводитися – при дотриманні обмежень.

Прем'єр-міністр сказав, що "стає все очевиднішим", що Omicron, вперше виявлений в ПАР, "поширюється набагато швидше", ніж попередній варіант Delta, і "швидко поширюється по всьому світу". Він визнав, що "безжальна логіка експоненційного зростання" Omicron у Великій Британії може призвести до "великого зростання госпіталізацій і, на жаль, смертей".

За словами Джонсона, запровадження суворіших обмежень було "пропорційною і відповідальною справою". Прем'єр-міністр сказав, що "найважливіше, що може зробити кожен із нас" - це вакцинуватися.

Що передувало:

  • Раніше в середу стало відомо, що в Британії зафіксували ще 131 випадок захворювання на "Омікрон", внаслідок чого загальна кількість таких  випадків становить 568. Другий день фіксують понад 100 випадків нового варіанту.
  • Загалом у Британії зареєстровано 51 342 нові  випадки COVID за останню добу.

Теми: Британіякоронавірус


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