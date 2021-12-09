Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Німеччина — лідер в Європі за поширеністю COVID-19

Четвер, 9 грудня 2021, 04:48
Jens Schlueter/Getty Images

За добу 7 грудня у світі виявили 662 716 нових хворих на коронавірус.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 127 411 заражень, в Німеччині – 68 832, в Франції – 61  340. Крім того, в Британії – 51 342 хворих, а в Росії – 30 752.

Україна з 9 371 випадком на 16 місці у світі між Словаччиною та Індією. У Європі Україна на 11 місці.

7 651 людина у світі померла від вірусу за добу. За цим показником (450 смертей) Україна на 5 місці у світі і на 4 в Європі.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Нагадаємо: 7 грудня в Україні 2 998 осіб госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього. 26 804 особи одужали.

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ще дві області виходять з "червоної" зони ковід-небезпеки

відеоЛукашенко натякнув, що створить із Путіним новий "Радянський Союз"

Разумков відкрив сайт і закликав долучатися до "його команди"

Журнал Time назвав Маска "людиною року"

На тисячу за вакцинацію можна буде купити ліки – Зеленський

Про першу смерть від "Омікрона" повідомили у Британії

Усі новини...
коронавірус
В Англії посилюють Covid-обмеження на тлі поширення "Омікрону"
JPMorgan прогнозує кінець пандемії у 2022 році
Більше тисячі власників фейкових ковід-сертифікатів прийшли по справжню вакцину в Ужгороді
Останні новини
19:15
Джонсон поговорив з Путіним про Україну, той зажадав переговорів про НАТО
19:13
"Нафтогаз" вперше вийшов на біржу з аукціоном на продаж електроенергії
19:09
Поліція розслідує інциденти з телеканалом Мураєва у двох областях
19:01
МВС хоче виплачувати винагороди за відео з порушниками на дорогах
18:59
Bild: Меркель місяцями блокувала поставку Україні зброї через НАТО
18:49
Імпорт електроенергії вперше за 9 місяців перевищив експорт
18:34
Зеленський призначив послів України у Нідерландах, Сербії та Мальті
18:17
НБУ дозволив Ярославському стати головним власником найстарішої страхової компанії
18:09
ЄС офіційно ввів санкції проти російської ПВК "Вагнера": хто у списку
18:08
Закриття міжбанку: гривня трохи знецінилась
Усі новини...