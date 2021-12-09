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Сенат США відхилив вимогу Байдена щодо щеплень працівників приватних компаній

Четвер, 9 грудня 2021, 05:19
Сенат США відхилив вимогу Байдена щодо щеплень працівників приватних компаній
Anna Moneymaker/Getty Images

Сенат США, контрольований демократами, відхилив мандат президента Джо Байдена на обов’язкову вакцинацію або тестування на COVID-19 працівників приватних підприємств.

Джерело: Reuters, "Голос Америки"

Деталі: Ініційований республіканцем Майком Брауном законопроєкт про скасування вимоги скасовує адміністративні правила, що наказують підприємствам, де 100 і більше працівників,  вимагати вакцинацію або тестування на коронавірус.

"За" висловилися 52 сенатори, "проти" - 48. Зазначається, що документ міг бути ухвалений простою більшістю в 51 голос. Два демократи приєдналися до 50 республіканців, які проголосували "за".

Тепер цей документ переходить до Палати представників, очолюваної демократами, яка навряд чи схвалить його, що означає, що мандат залишиться чинним.

Передісторія:

  • Передбачається, що вимога адміністрації Байдена з 4 січня поширювалась би на деякі категорії працівників у сфері охорони здоров'я, федеральних підрядників та приватні компанії з понад сотнею працівників. 
  • Низка штатів з лідерами-республіканцями разом з кількома компаніями оскаржили ініціативу, вважаючи, що це виходить за рамки її повноважень адміністрації. 
  • Місяць  тому Федеральний апеляційний суд тимчасово заблокував ініціативу, зазначивши, що з такою вказівкою є "серйозні законодавчі і конституційні проблеми".

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяСША
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