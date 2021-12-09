CPJ: У 2021 році кількість ув'язнених журналістів сягнула рекорду

Кількість журналістів, що перебувають за ґратами, досягла рекордного рівня у 2021 році: у в'язницях по всьому світу перебувають 293 журналісти.

Джерело: перепис Комітету захисту журналістів (CPJ)

Деталі: Найбільшим "тюремником" у світі є Китай: згідно з переписом КЗЖ за 2021 рік, 50 журналістів перебувають за ґратами. За Китаєм слідує М'янма (26), де десятки журналістів були заарештовані після воєнного перевороту 1 лютого, потім Єгипет (25), В'єтнам (23) та Білорусь (19 - найвищий показник для Білорусі з 1992 року). Замикають першу десятку Туреччина, Еритрея, Саудівська Аравія, Росія та Іран.

Вперше у переписі КЗЖ фігурують журналісти, які перебувають в ув’язненні в Гонконзі, такі як засновник Apple News Джиммі Лай.

Як повідомляється, щонайменше 17 ув'язнених журналістів були звинувачені у кіберзлочинах.

Виконавчий директор КЗЖ Джоел Саймон сказав, що рекордну кількість ув'язнених журналістів у всьому світі КЗЖ фіксує шостий рік поспіль. За його словами, "ця цифра відображає дві нерозривно пов'язані між собою проблеми: уряди сповнені рішучості контролювати інформацію та керувати нею, і вони стають все нахабнішими у своїх зусиллях".

Як повідомляє CPJ, продовжуються цілеспрямовані вбивства журналістів: Комітет документально підтвердив 24 вбивства. У світовому масштабі в Індії зареєстровано найбільшу кількість – четверо – журналістів, убитих в рамках помсти за роботу, а ще одного журналіста було вбито під час висвітлення акції протесту.