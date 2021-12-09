Україна й Хорватія підписали п’ять спільних документів

Україна та Хорватія під час останнього візиту до Києва прем’єра Хорватії Андрея Пленковича підписали п’ять документів, що поглиблюють двосторонні відносини.

Як повідомляє пресслужба уряду, про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".

Першим стала декларація про підтримку Хорватією майбутнього членства України у ЄС.

Також підписали план заходів на 2022-2023 роки для робочої групи між Україною і Хорватією, який, серед іншого, передбачає обмін досвідом з Хорватією у питанні реінтеграції тимчасово окупованих територій, реабілітації ветеранів та внутрішньо переміщених осіб, протимінної діяльності та посиленні національної безпеки.

Крім того, під час засідання міжурядової українсько-хорватської комісії з питань економічного співробітництва уклали:

- угоду про співробітництво між Державною архівною службою України та Державним архівом Республіки Хорватія, що уможливить рівні права доступу українських та хорватських дослідників до архівних документів і допоможе поглиблювати наукові зв’язки між країнами;

- меморандум про взаєморозуміння між Мінінфраструктури України та Міністерством моря, транспорту та інфраструктури Хорватії про співпрацю у галузі залізничного транспорту. Домовленість має забезпечити умови для безперешкодного залізничного перевезення пасажирів, транспортування вантажів і пошти між державами

- меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері метрології між Міністерством економіки України та Державним бюро метрології Республіки Хорватія. Обмін інформацією та передовим досвідом Хорватії сприятиме виконанню Україною положень Угоди про асоціацію в частині технічних бар’єрів в торгівлі та підготовки до укладення Угоди АСАА, пояснюють в уряді.

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