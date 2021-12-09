Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

За бійку біля Олександрівської лікарні взялася поліція

Четвер, 9 грудня 2021, 10:04
Фото поліції

За фактом бійки на території Олександрівської лікарні у столиці розпочали кримінальне провадження, поліція встановлює всі обставини інциденту.

Джерело: поліція Києва

Дослівно поліція: "Під час раптово виниклого конфлікту охоронець наніс тілесні ушкодження чоловіку. За даним фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження)".

Деталі: Про напад повідомив 39-річний водій авто. Він заявив, що під час раптово виниклого конфлікту біля в’їзду до лікарні охоронець наніс йому тілесні ушкодження металевою палицею та застосував сльозогінний газ.

Працівником лікарні виявився 50-річний киянин.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини цього інциденту та вивчають записи відеонагляду.

Санкція статті передбачає штраф до 850 гривень або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до 1 року.

Передісторія: 

  • Раніше повідомлялося, що відвідувач Олександрівської клінічної лікарні у Києві побився із охоронцем закладу через конфлікт на стоянці.

Українська правда
Теми: Київполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоЛукашенко натякнув, що створить із Путіним новий "Радянський Союз"

Журнал Time назвав Маска "людиною року"

На тисячу за вакцинацію можна буде купити ліки – Зеленський

Про першу смерть від "Омікрона" повідомили у Британії

Гогілашвілі про своє звільнення: Це приклад для всіх, як не треба робити

МЗС України про активи СРСР: Путін маніпулює фактами

Усі новини...
Київ
Київрада може остаточно віддати екопарк "Осокорки" під забудову
Чоловік, який назвався помічником депутата, побився з охоронцем Олександрівської лікарні
У Києві прогнозують туман до ранку
Останні новини
17:57
Бурба каже, що йому не дають ознайомитися з протоколами свідчень для ТСК
17:54
Дві області перейдуть у "жовту" зону Covid-19
17:51
ОпитуванняЯкі країни українці обирають для туризму і роботи
17:23
На Донбасі російські бойовики двічі порушили режим "тиші"
17:17
СБУ викрила ще 2 злочинні схеми: Covid-сертифікати "штампували" у Львові та на Вінничині
17:05
відеоЛукашенко натякнув, що створить із Путіним новий "Радянський Союз"
16:42
Ще один китайський забудовник має проблеми із погашенням боргів
16:40
фотоПонад 2,5 метри снігу: біля станції Вернадського засипало гнізда пінгвінів
16:35
Львівські лікарі знайшли у бронхах 4-річного хлопчика лампочку з гірлянди
16:25
Австрія закликала ввести в експлуатацію "Північний потік-2"
Усі новини...