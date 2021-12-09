За бійку біля Олександрівської лікарні взялася поліція

За фактом бійки на території Олександрівської лікарні у столиці розпочали кримінальне провадження, поліція встановлює всі обставини інциденту.

Джерело: поліція Києва

Дослівно поліція: "Під час раптово виниклого конфлікту охоронець наніс тілесні ушкодження чоловіку. За даним фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження)".

Деталі: Про напад повідомив 39-річний водій авто. Він заявив, що під час раптово виниклого конфлікту біля в’їзду до лікарні охоронець наніс йому тілесні ушкодження металевою палицею та застосував сльозогінний газ.

Працівником лікарні виявився 50-річний киянин.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини цього інциденту та вивчають записи відеонагляду.

Санкція статті передбачає штраф до 850 гривень або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до 1 року.

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