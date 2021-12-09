Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За бійку біля Олександрівської лікарні взялася поліція

Четвер, 9 грудня 2021, 09:04
За бійку біля Олександрівської лікарні взялася поліція
Фото поліції

За фактом бійки на території Олександрівської лікарні у столиці розпочали кримінальне провадження, поліція встановлює всі обставини інциденту.

Джерело: поліція Києва

Дослівно поліція: "Під час раптово виниклого конфлікту охоронець наніс тілесні ушкодження чоловіку. За даним фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження)".

Деталі: Про напад повідомив 39-річний водій авто. Він заявив, що під час раптово виниклого конфлікту біля в’їзду до лікарні охоронець наніс йому тілесні ушкодження металевою палицею та застосував сльозогінний газ.

Працівником лікарні виявився 50-річний киянин.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини цього інциденту та вивчають записи відеонагляду.

Санкція статті передбачає штраф до 850 гривень або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до 1 року.

Передісторія: 

  • Раніше повідомлялося, що відвідувач Олександрівської клінічної лікарні у Києві побився із охоронцем закладу через конфлікт на стоянці.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Київ
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Останні новини
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
Усі новини...
Реклама: