Слухання в Бундестазі: партія Меркель погрожує Путіну потужними санкціями

Під час екстрених слухань у Бундестазі щодо безпекової ситуації довкола України блок ХДС-ХСС, який раніше очолювала Ангела Меркель, закликав новий уряд негайно включитися у розв’язання кризи та пригрозив Путіну потужними санкціями.

Про це заявив посол України у Німеччині Андрій Мельник, який стежить за обговоренням, пише "Європейська правда".

"Найбільша опозиційна фракція Бундестагу – ХДС/ХСС – виступила з жорсткою заявою, закликавши новий уряд ФРН з першого ж дня присвятити себе розв’язанню кризи у зв’язку з концентрацією Росією військ вздовж кордонів України, та пригрозила Путіну надпотужними новими санкціями", – повідомив посол.

Найбільша опозиційна фракція Бундестагу - ХДС/ХСС - виступила з жорсткою заявою, закликавши новий уряд ФРН з першого ж дня присвятити себе розв‘язанню кризи у зв’язку з концентрацією Росією військ вздовж кордонів України, та пригрозила Путіну надпотужними новими санкціями pic.twitter.com/CpwQoHDaFX — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) December 9, 2021

Нагадаємо, слухання на тему нарощення Росією військ біля кордонів України німецький парламент анонсував напередодні, 8 грудня.

8 грудня у Німеччині заступив на посаду новий канцлер Олаф Шольц, змінивши на ній Ангелу Меркель після 16 років канцлерства.

В одному зі своїх перших інтерв'ю у ролі канцлера Шольц заявив, що Росії доведеться зіткнутися з наслідками, якщо кордони України будуть порушені.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.