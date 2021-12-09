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Слухання в Бундестазі: партія Меркель погрожує Путіну потужними санкціями

Четвер, 9 грудня 2021, 12:10
Фото з Twitter Andrij Melnyk

Під час екстрених слухань у Бундестазі щодо безпекової ситуації довкола України блок ХДС-ХСС, який раніше очолювала Ангела Меркель, закликав новий уряд негайно включитися у розв’язання кризи та пригрозив Путіну потужними санкціями.

Про це заявив посол України у Німеччині Андрій Мельник, який стежить за обговоренням, пише "Європейська правда".

"Найбільша опозиційна фракція Бундестагу – ХДС/ХСС – виступила з жорсткою заявою, закликавши новий уряд ФРН з першого ж дня присвятити себе розв’язанню кризи у зв’язку з концентрацією Росією військ вздовж кордонів України, та пригрозила Путіну надпотужними новими санкціями", – повідомив посол. 

Нагадаємо, слухання на тему нарощення Росією військ біля кордонів України німецький парламент анонсував напередодні, 8 грудня.

8 грудня у Німеччині заступив на посаду новий канцлер Олаф Шольц, змінивши на ній Ангелу Меркель після 16 років канцлерства.

В одному зі своїх перших інтерв'ю у ролі канцлера Шольц заявив, що Росії доведеться зіткнутися з наслідками, якщо кордони України будуть порушені.

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Теми: НімеччинаРосіяУкраїнасанкції


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