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На Донеччині п’яний на авто намагався прорватися через блокпост: нацгвардійці стріляли

Четвер, 9 грудня 2021, 12:37
Фото ngu.gov.ua

Військові Нацгвардії застосували вогнепальну зброю, щоб затримати порушника у Донецькій області, який на автомобілі намагався прорватися через блокпост.

Джерело: Національна гвардія

Дослівно НГУ: "Подія трапилась 8 грудня на одному з блокпостів поблизу Маріуполя. Під час несення служби на стоп-контролі військовий наряд зупинив для перевірки автомобіль Chevrolet. Водій, який був з явними ознаками алкогольного сп’яніння, проігнорував законні вимоги гвардійців щодо огляду та здійснив спробу прориву через блокпост".

Деталі: Повідомляється, що спершу військові вистрілили у повітря, але водій на це не відреагував. Тому нацгвардійці вистрілили по колесах. 

Після цього порушника – 39-річного жителя Донеччини – затримали. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Маріупольського райуправління поліції.

Для довідки: Упродовж тижня з 6 по 9 листопада особовий склад Нацгвардії на блокпостах у зоні ООС перевірив понад 30 тисяч транспортних засобів та понад 38 тисяч осіб.

Під час перевірки виявили 95 правопорушників. Серед них 90 осіб скоїли адмінпорушення, а 5 осіб військовослужбовці затримали та передали поліції за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень, двох з них – за підозрою в участі або створенні незаконних збройних формувань.

Українська правда
Теми: Донецька областьНацгвардіяООС


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