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Троє іноземців у Києві напали на комунальників, які демонтували МАФи

Четвер, 9 грудня 2021, 11:45
Троє іноземців у Києві напали на комунальників, які демонтували МАФи
Фото: пресслужба КМДА

Троє іноземних громадян у Києві напали на робітників комунального підприємства, котрі демонтували незаконно встановлені МАФи.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Дослівно: "8 грудня до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у Дарницькому районі невідомі напали на працівників комунального підприємства під час демонтажу малих архітектурних споруд".

Деталі: Правоохоронці встановили, що під час демонтажу незаконно встановлених МАФів до комунальників підійшли троє чоловіків та почали їм перешкоджати.

Йдеться про трьох іноземців. Вони порізали колеса евакуатора, а далі нанесли тілесні ушкодження двом співробітникам комунальної установи.

Водночас, від госпіталізації потерпілі відмовились.

Усіх трьох нападників комунальники зупинили та тримали до приїзду поліції.

Затриманими виявилися троє іноземних громадян 1981,1985 та 1987 років народження.

Відомості про подію внесли до ЄРДР за ч.4 ст.296 ККУ - хуліганство.

Затриманим готують повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу.

Фігурантам загрожує до семи років позбавлення.

Українська правда
Теми: Київполіція
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