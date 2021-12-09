Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Уряд створив комісію з розслідування ДТП із 13-ма загиблими

Четвер, 9 грудня 2021, 13:45
Уряд створив комісію з розслідування ДТП із 13-ма загиблими

Кабінет міністрів створив комісії з технічного розслідування ДТП у Чернігівській області, де загинули 13 осіб.

Джерело: засідання уряду 9 грудня

Деталі: Кабмін утворив комісію з технічного розслідування ДТП, що сталася 7 грудня у Чернігівській області за участі маршрутного мікроавтобуса та вантажівки.

Звіт про результати розслідування і причини ДТП комісія має подати в Кабмін до 31 січня 2022 року і після цього уряд прийме рішення щодо підвищення безпеки на дорогах та експлуатації дорожнього транспорту.

Передісторія:

  • 7 грудян тринадцять людей загинули і ще шість отримали травми у результаті зіткнення вантажівки та маршрутки поблизу с. Брусилів на Чернігівщині.
  • Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що до кінця року до Верховної Ради будуть внесені законопроєкти "спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху".
  • 8 грудня поліція взяла під охорону в лікарні водія вантажівки, що причетний до скоєння ДТП у Чернігівській області, у якій загинули 13 людей та ще 7 травмувалися.
  • Згодом правоохоронці повідомили про підозру водію вантажівки, який допустив зіткнення з маршруткою поблизу Чернігова, внаслідок якого загинуло 13 людей.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПКабінет міністрівавто
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
ДТП
Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили: криміналу не знайшли
Ступка постане перед судом за п'яну ДТП
Чотири людини загинули і шість травмовані у ДТП на Черкащині
Останні новини
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
Усі новини...
Реклама: