Уряд створив комісію з розслідування ДТП із 13-ма загиблими

Кабінет міністрів створив комісії з технічного розслідування ДТП у Чернігівській області, де загинули 13 осіб.

Джерело: засідання уряду 9 грудня

Деталі: Кабмін утворив комісію з технічного розслідування ДТП, що сталася 7 грудня у Чернігівській області за участі маршрутного мікроавтобуса та вантажівки.

Звіт про результати розслідування і причини ДТП комісія має подати в Кабмін до 31 січня 2022 року і після цього уряд прийме рішення щодо підвищення безпеки на дорогах та експлуатації дорожнього транспорту.

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