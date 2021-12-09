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Уряд створив комісію з розслідування ДТП із 13-ма загиблими

Четвер, 9 грудня 2021, 14:45

Кабінет міністрів створив комісії з технічного розслідування ДТП у Чернігівській області, де загинули 13 осіб.

Джерело: засідання уряду 9 грудня

Деталі: Кабмін утворив комісію з технічного розслідування ДТП, що сталася 7 грудня у Чернігівській області за участі маршрутного мікроавтобуса та вантажівки.

Звіт про результати розслідування і причини ДТП комісія має подати в Кабмін до 31 січня 2022 року і після цього уряд прийме рішення щодо підвищення безпеки на дорогах та експлуатації дорожнього транспорту.

Передісторія:

  • 7 грудян тринадцять людей загинули і ще шість отримали травми у результаті зіткнення вантажівки та маршрутки поблизу с. Брусилів на Чернігівщині.
  • Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що до кінця року до Верховної Ради будуть внесені законопроєкти "спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху".
  • 8 грудня поліція взяла під охорону в лікарні водія вантажівки, що причетний до скоєння ДТП у Чернігівській області, у якій загинули 13 людей та ще 7 травмувалися.
  • Згодом правоохоронці повідомили про підозру водію вантажівки, який допустив зіткнення з маршруткою поблизу Чернігова, внаслідок якого загинуло 13 людей.

Українська правда
Теми: ДТПКабінет міністрівавто


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