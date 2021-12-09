Іноземцю дали 9 років в’язниці за контрабанду понад 200 кг героїну

Громадянина Туреччини засудили до 9 років ув’язнення за контрабанду 221 кг героїну до Європейського союзу.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно ОГП: "За публічного обвинувачення Закарпатської обласної прокуратури засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна громадянина Туреччини за придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також контрабанду партії героїну в особливо великих розмірах в складі злочинного угруповання".

Деталі: Повідомляється, що в суді довели, що обвинувачений налагодив канал постачання наркотиків на територію ЄС.

Героїн планував транспортувати під виглядом будівельних матеріалів, заховавши його між склеєними листами фанери.

Для цього іноземець найняв перевізника, якому не повідомив, що між фанерою будуть наркотики.

Зазначається, що обвинувачений діяв у складі організованої злочинної групи, у яку входили ще 2 іноземців. Їхні особи наразі не встановлені.



Прихований героїн виявили у листопаді 2019 року на митному пості "Ужгород". В автомобілі з будматеріалами у 188 листах фанери знайшли 376 пакетів із героїном загальною масою понад 221 кг.



Повідомляється, що прокуратура готується оскаржити вирок, вимагаючи 12 років увязнення з конфіскацією майна.