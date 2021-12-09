Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Іноземцю дали 9 років в’язниці за контрабанду понад 200 кг героїну

Четвер, 9 грудня 2021, 15:14
Вилучений героїн. Фото ОГП

Громадянина Туреччини засудили до 9 років ув’язнення за контрабанду 221 кг героїну до Європейського союзу.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно ОГП: "За публічного обвинувачення Закарпатської обласної прокуратури засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна громадянина Туреччини за придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також контрабанду партії героїну в особливо великих розмірах в складі злочинного угруповання".

Деталі: Повідомляється, що в суді довели, що обвинувачений налагодив канал постачання наркотиків на територію ЄС.

Героїн планував транспортувати під виглядом будівельних матеріалів, заховавши його між склеєними листами фанери.

Для цього іноземець найняв перевізника, якому не повідомив, що між фанерою будуть наркотики.

Зазначається, що обвинувачений діяв у складі організованої злочинної групи, у яку входили ще 2 іноземців. Їхні особи наразі не встановлені.

Прихований героїн виявили у листопаді 2019 року на митному пості "Ужгород". В автомобілі з будматеріалами у 188 листах фанери знайшли 376 пакетів із героїном загальною масою понад 221 кг.

Повідомляється, що прокуратура готується оскаржити вирок, вимагаючи 12 років увязнення з конфіскацією майна.

Українська правда
Теми: Закарпаттянаркотикисуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кличко обурився, що Ломаченко вийшов без прапора України: Якого біса

Німеччина блокує постачання зброї Україні через НАТО – Резніков

Український військовий підірвався на забороненій ворожій міні

В натовп у Луцьку в’їхав неповнолітній, його пасажири знімали відео

відео"Ти що, тупий?": з'явилося нове відео з Гогілашвілі - поскандалив з патрульними у Києві

G7 попереджає Росію про серйозні наслідки у випадку вторгнення в Україну

Усі новини...
Закарпаття
Кабмін погодив призначення діючого працівника СБУ на голову Закарпатської ОДА
Більше тисячі власників фейкових ковід-сертифікатів прийшли по справжню вакцину в Ужгороді
В Ужгороді спалили автомобілі журналіста та його дружини
Останні новини
04:59
ПАР — у п'ятірці країн, де найбільший добовий приріст COVID-випадків
04:00
ВООЗ: "Омікрон" заразніший за "Дельту", але викликає легші симптоми
03:00
Дорослим у Британії запропонують бустерну COVID-вакцину до кінця року
01:56
Австрія послабила карантинні обмеження для вакцинованих
00:55
Кількість померлих від Covid у США сягнула 800 тисяч
23:58
Кличко обурився, що Ломаченко вийшов без прапора України: Якого біса
23:26
Німеччина блокує постачання зброї Україні через НАТО – Резніков
23:04
Парламент Болгарії у понеділок голосуватиме за новий уряд
22:38
Путін поскаржився, що Україна не передала РФ закордонну власність СРСР
21:55
Український військовий підірвався на забороненій ворожій міні
Усі новини...