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Країни ЄС погодять 9-місячний термін COVID-сертифікатів для подорожей – ЗМІ

Четвер, 9 грудня 2021, 15:05
Країни ЄС погодять 9-місячний термін COVID-сертифікатів для подорожей – ЗМІ
Фото gettyimages

Країни Європейського Союзу погодяться обмежити термін дії COVID-сертифікатів для поїздок дев'ятьма місяцями.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на два джерела в ЄС.

Єврокомісія у листопаді запропонувала 9-місячний термін дії сертифікатів, який рахуватиметься з моменту отримання другої дози. У разі затвердження цього рішення наступного року для подорожей до ЄС потрібна буде бустерна доза.

Один чиновник ЄС і один дипломат ЄС заявили, що уряди країн Євросоюзу мають дійти консенсусу щодо дев'ятимісячного ліміту вже в п'ятницю після попередньої згоди в четвер, хоча один сказав, що переговори можуть тривати до наступного тижня.

Третій дипломат сказав, що дев'ятимісячний ліміт отримав загальну підтримку, але деякі країни з нижчим рівнем вакцинації стурбовані тим, як це може вплинути на подорожі.

Уряди ЄС неодноразово заявляли, що потрібен загальний підхід, щоб уникнути подальших потрясінь у туристичній індустрії. Проте вони запровадили різні правила.

Франція встановила семимісячний ліміт того дня, коли Комісія запропонувала, що він має становити дев'ять місяців. Французьке правило має застосовуватись з 15 січня, тоді як Комісія запропонувала розпочати з 10 січня.

На Кіпрі термін дії сертифіката становить сім місяців, тоді як у Греції для людей похилого віку він закінчується через шість місяців. Офіційні особи ЄС заявили, що обидві країни готові перейти до загального ліміту ЄС.

Нагадаємо, Австрія першою з європейських країн з грудня скоротила термін дії сертифікатів про вакцинацію іноземців до 270 днів.

Детальніше про нові правила читайте у статті – "Весна прийде – колоти будемо". Чому ЄС може додати обмежень для подорожей з України.

Дивіться також пояснення на нашому Youtube-каналі – Правила в'їзду до ЄС від листопада-2021. Що змінила червона зона?

Теми: ЄСкоронавірусвакцинаціятуризм
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