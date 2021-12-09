Саакашвілі твердить, що доказом його провини висувають похід "із Ющенком до лазні"

Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі твердить, що сторона обвинувачення в грузинських судах висуває доказом його провини похід до лазні з Віктором Ющенком.

Джерело: інтерв’ю Саакашвілі виданню НВ

Пряма мова: "Мої суди та звинувачення настільки сміховинні, що їх не варто обговорювати всерйоз. Річ у тім, що ці справи шили так, що не думали, що я сам з’явлюсь на суді. Наприклад, одне звинувачення у розтраті містить факт походу разом з Ющенком, який на той момент обіймав посаду президента України, у сірчану лазню, а також частування чаєм Гілларі Клінтон".

Деталі: Ці звинувачення стосуються справи, у якій йдеться про причетність експрезидента до розтрати бюджетних коштів.

Передісторія: