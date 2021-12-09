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Саакашвілі твердить, що доказом його провини висувають похід "із Ющенком до лазні"

Четвер, 9 грудня 2021, 15:21
Саакашвілі твердить, що доказом його провини висувають похід із Ющенком до лазні
Саакашвілі в залі суду. Фото: Getty Images

Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі твердить, що сторона обвинувачення в грузинських судах висуває доказом його провини похід до лазні з Віктором Ющенком.

Джерело: інтерв’ю Саакашвілі виданню НВ

Пряма мова: "Мої суди та звинувачення настільки сміховинні, що їх не варто обговорювати всерйоз. Річ у тім, що ці справи шили так, що не думали, що я сам з’явлюсь на суді. Наприклад, одне звинувачення у розтраті містить факт походу разом з Ющенком, який на той момент обіймав посаду президента України, у сірчану лазню, а також частування чаєм Гілларі Клінтон". 

Деталі: Ці звинувачення стосуються справи, у якій йдеться про причетність експрезидента до розтрати бюджетних коштів.

Передісторія: 

  • Саакашвілі прибув до Грузії потайки 28 вересня, заховавшись у вентиляційному каналі вантажівки. Його затримали 1 жовтня після того, як він публічно оголосив про своє перебування в країні.
  • Наступного дня на експрезидента завели нову кримінальну справу про незаконний перетин кордону, після чого він оголосив голодування.
  • Влада Грузії запевнила, що Саакашвілі проведе у в’язниці Грузії щонайменше 6 років. Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі пообіцяла, що ніколи не помилує Саакашвілі.
  • Після погіршення його здоров’я внаслідок тривалого голодування, експрезидента перевезли до військової лікарні. Відтак він припинив 50-денне голодування. Наразі він бере участь у судових засіданнях у справі стосовно незаконного перетину кордону.
  • У Грузії Саакашвілі заочно засуджено до 6 років ув'язнення: суд визнав його винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. Тоді Гелашвілі у центрі Тбілісі побили співробітники МВС, завдавши йому важких травм. Справу вдруге порушили у 2013 році, після закінчення каденції Саакашвілі. Наразі строк у в’язниці колишній президент Грузії відбуває саме за цим вироком.

"Українська правда" в Threads

Теми: СаакашвіліГрузіяЮщенкосуд
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