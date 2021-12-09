Менше половини українців вірять, що Україну втягнуть у кризу на білоруському кордоні

Польські прикордонники на варті біля пункту перетину кордону "Кузниця" в листопаді 2021 року. Фото: Getty Images

35% українців оцінили загрозу втягнення України до кризи з біженцями на польсько-білоруському кордоні як більш, ніж імовірну.

Джерело: соціологічне опитування групи "Рейтинг"

Деталі: 21% опитаних вважають дуже ймовірною загрозу втягнення України до кризи на кордоні Білорусі, 14% – доволі ймовірною.

Водночас, 18% вважають цю загрозу малоймовірною, ще 10% – скоріше малоймовірною.

17% опитаних не змогли відповісти на це питання.

Серед перерахованих соціологами ймовірних загроз для українців кризу на польсько-білоруському кордоні називали найменше, разом із віяловими відключенням електропостачання.

Інфографіка оцінки громадянами ймовірності різних загроз ГРупа "Рейтинг"

Опитування провели 1-7 грудня серед 2000 мешканців України старше 18 років методом особистого формалізованого інтерв’ю. Похибка репрезентативності не перевищує 2,2%.