Менше половини українців вірять, що Україну втягнуть у кризу на білоруському кордоні
35% українців оцінили загрозу втягнення України до кризи з біженцями на польсько-білоруському кордоні як більш, ніж імовірну.
Джерело: соціологічне опитування групи "Рейтинг"
Деталі: 21% опитаних вважають дуже ймовірною загрозу втягнення України до кризи на кордоні Білорусі, 14% – доволі ймовірною.
Водночас, 18% вважають цю загрозу малоймовірною, ще 10% – скоріше малоймовірною.
17% опитаних не змогли відповісти на це питання.
Серед перерахованих соціологами ймовірних загроз для українців кризу на польсько-білоруському кордоні називали найменше, разом із віяловими відключенням електропостачання.
Опитування провели 1-7 грудня серед 2000 мешканців України старше 18 років методом особистого формалізованого інтерв’ю. Похибка репрезентативності не перевищує 2,2%.