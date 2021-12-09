Майже половина українців очікують, що на Донбасі посиляться бої

Трохи менше половини українців вважають можливим загострення бойових дій на Донбасі у найближчі півроку.

Джерело: результати соціологічного опитування проведеного 1-7 грудня 2021 року Соціологічною групою "Рейтинг"

Деталі: Загострення війни на Сході вважають ймовірним 46%. 23% опитаних вважають це малоймовірним.

Водночас, найбільш ймовірним вважають зростання тарифів на газ і тепло (72%) та загострення економічної кризи (67%).

Майже половина опитаних очікують загострення захворюваності на коронавірус (кожен п’ятий вважає це малоймовірним).

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Опитування проводилося в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод - особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.