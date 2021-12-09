НАБУ оприлюднило план свого покращення на наступні роки

Національне бюро затвердило Стратегію розвитку інституції на 2021-2023 рр. Документ містить аналіз контексту і середовища, виклики та загрози, з якими довелося зіштовхнутися інституції під час здійснення досудових розслідувань корупційних злочинів, підслідних детективам Бюро.

Джерело: НАБУ

Деталі: Стратегія, яку розробляли весь цей рік, передбачає реалізацію 4 цілей:

успішна реалізація завдань Національного бюро у сфері боротьби з корупцією;

належне інформаційно-аналітичне забезпечення та сучасна високотехнологічна інформаційна інфраструктура;

інституційна незалежність, процеси та процедури, які забезпечують ефективне та безпечне функціонування Національного бюро;

ефективна комунікація та підвищення рівня довіри до НАБУ.

У стратегії прописуються по пунктах проблеми, а також очікування результатів за ці два роки.

Зазначається, що ця стратегія буде своєрідним вказівником, який має забезпечити сталий розвиток інституції в період зміни керівництва Національного бюро. Каденція чинного директора відомства Артема Ситника спливає у квітні 2022 року.

Документ затвердили ще 1 вересня, а презентували 9 грудня під час конференції "Сім років антикорупційній реформі" у Києві.