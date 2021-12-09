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НАБУ оприлюднило план свого покращення на наступні роки

Четвер, 9 грудня 2021, 16:36
НАБУ оприлюднило план свого покращення на наступні роки
фото: набу

Національне бюро затвердило Стратегію розвитку інституції на 2021-2023 рр. Документ містить аналіз контексту і середовища, виклики та загрози, з якими довелося зіштовхнутися інституції під час здійснення досудових розслідувань корупційних злочинів, підслідних детективам Бюро.

Джерело: НАБУ

Деталі: Стратегія, яку розробляли весь цей рік, передбачає реалізацію 4 цілей:

  • успішна реалізація завдань Національного бюро у сфері боротьби з корупцією;
  • належне інформаційно-аналітичне забезпечення та сучасна високотехнологічна інформаційна інфраструктура;
  • інституційна незалежність, процеси та процедури, які забезпечують ефективне та безпечне функціонування Національного бюро;
  • ефективна комунікація та підвищення рівня довіри до НАБУ.

У стратегії прописуються по пунктах проблеми, а також очікування результатів за ці два роки.

Зазначається, що ця стратегія буде своєрідним вказівником, який має забезпечити сталий розвиток інституції в період зміни керівництва Національного бюро. Каденція чинного директора відомства Артема Ситника спливає у квітні 2022 року.

Документ затвердили ще 1 вересня, а презентували 9 грудня під час конференції "Сім років антикорупційній реформі" у Києві.

Українська правда

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Теми: НАБУСитник
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