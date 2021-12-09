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Нова глава МЗС Німеччини заявила про солідарність ЄС з Україною

Четвер, 9 грудня 2021, 17:49
photo gettyimages

Нова глава МЗС Німеччини Анналена Бербок наголосила на солідарності ЄС з Україною та закликала до продовження тиску на режим самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

Про це вона сказала у Брюсселі на пресконференції з високим представником ЄС Жозепом Боррелем, пише "Європейська правда".

"Ми обговорювали Білорусь та ситуацію на наших зовнішніх кордонах. Ми погодилися, що ЄС має зберігати тиск на режим у Мінську. І ми також висловили нашу спільну солідарність з Україною, оскільки для нас важливо, що ми як європейці обстоюємо цінності та наше спільне європейське майбутнє разом", - сказала Бербок.

Раніше в одному зі своїх перших інтерв'ю на посаді канцлера Німеччини Олаф Шольц сказав, що Росії доведеться зіткнутися з наслідками, якщо кордони України будуть порушені.

Нагадаємо, безпековий радник Байдена Джейк Салліван раніше запевнив, що Байден не робив жодних поступок чи зобов’язань у відповідь на вимогу Путіна не приймати Україну й інших сусідів РФ до Альянсу, та наполягав, що суверенні держави можуть вільно обирати, з ким вступати в альянси.

Втім, Білий дім дав згоду на переговори з командою Путіна про те, як зняти стурбованість РФ у зв'язку з можливим приєднанням України до Альянсу.

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від ЄвроПравди.

Про переговори президентів США та РФ, головною темою яких була Україна, читайте у статті: Нова вимога Путіна: головне на переговорах лідерів США та РФ

Теми: НімеччинаЄС


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