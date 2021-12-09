ДБР завершило розслідування щодо Лероса: впоралися за місяць
Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо позафракційного нардепа Гео Лероса, який підозрюється у хуліганстві та невиконанні рішення суду.
Джерело: ДБР, Лерос у Facebook
Деталі: Зазначається, що 11 та 12 листопада 2021 року, за дорученням виконувача обов’язків генерального прокурора, Леросу повідомили про підозру за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради та за невиконання рішення суду, що набрало законної сили.
Вказано, що слідчі ДБР у межах розслідування у кримінальному провадженні встановили, що 4 листопада 2021 року народний обранець, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави.
В іншому епізоді слідчі ДБР встановили, що умисно не виконав рішення суду, хоча був належним чином з ним ознайомленим та мав для цього реальні можливості.
Тепер матеріали провадження відкриті Леросу та його захисту для ознайомлення.
Сам нардеп сфотографувався з 6 томами справи і виклав фото у Facebook.
Передісторія:
- 4 листопада народний депутат Гео Лерос під час виступу в парламенті показав середній палець Зеленському. Пізніше він отримав за це підозру від ДБР.
- Державне бюро розслідувань також повідомило Леросу про підозру у невиконанні рішення суду, яке набуло чинності, тому що він не спростував своє твердження, що Денис Єрмак "торгував посадами від імені свого брата – керівника Офісу президента.