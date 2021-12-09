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ДБР завершило розслідування щодо Лероса: впоралися за місяць

Четвер, 9 грудня 2021, 18:15
фото з Facebook Гео Лероса

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо позафракційного нардепа Гео Лероса, який підозрюється у хуліганстві та невиконанні рішення суду.

Джерело: ДБР, Лерос у Facebook

Деталі: Зазначається, що 11 та 12 листопада 2021 року, за дорученням виконувача обов’язків генерального прокурора, Леросу повідомили про підозру за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради та за невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

Вказано, що слідчі ДБР у межах розслідування у кримінальному провадженні встановили, що 4 листопада 2021 року народний обранець, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави.

В іншому епізоді слідчі ДБР встановили, що умисно не виконав рішення суду, хоча був належним чином з ним ознайомленим та мав для цього реальні можливості.

Тепер матеріали провадження відкриті Леросу та його захисту для ознайомлення.

Сам нардеп сфотографувався з 6 томами справи і виклав фото у Facebook.

Передісторія:

  • 4 листопада народний депутат Гео Лерос під час виступу в парламенті показав середній палець Зеленському. Пізніше він отримав за це підозру від ДБР.
  • Державне бюро розслідувань також повідомило Леросу про підозру у невиконанні рішення суду, яке набуло чинності, тому що він не спростував своє твердження, що Денис Єрмак "торгував посадами від імені свого брата – керівника Офісу президента.

Українська правда
Теми: Гео Лерос ДБР


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