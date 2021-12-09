У Кропивницькому медики видавали свідоцтва про вакцинацію без щеплення на Covid-19 – СБУ
Четвер, 9 грудня 2021, 17:17
Правоохоронці заблокували схему продажу фейкових свідоцтв про вакцинацію у Кропивницькому, яку організували медики.
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "Схему організували сімейні лікарі міської поліклініки. Як свідчать попередні дані, зловмисники виготовляли 6-7 фейкових сертифікатів щодня, а діяли приблизно пів року.
За кожне фейкове свідоцтво ділки вимагали по 2 500 грн. Таким чином, вони могли "заробити" понад 1 млн грн".
Деталі: Повідомляється, що медики вносили відомості про вакцинацію до е-системи eHealth. Далі фейкові відомості завантажувалися в "Дію".
Під час обшуків у медзакладі вилучили:
- міжнародні свідоцтва про вакцинацію;
- журнали фіксації проведених щеплень.
Українська правда