Тим, хто не може вакцинуватися: у США схвалили препарат AstraZeneca

Адміністрація США з контролю над продуктами харчування та ліками (FDA) схвалила препарат виробництва компанії AstraZeneca для тих, хто не може вакцинуватись, або чия імунна система недостатньо реагує на щеплення.

Джерело: директорка з оцінки ліків та досліджень FDA Патріція Каваццоні, яку цитує "Голос Америки"

Пряма мова Каваццоні: "Схвалення дозволяє використання поєднання двох моноклональних антитіл, щоб зменшити ризик розвитку COVID-19 у таких осіб.

Вакцини довели, що вони є найкращим захистом проти COVID-19. Однак, деякі особи з послабленим імунітетом можуть не отримати адекватну імунну відповідь на вакцинацію від COVID-19, або ті, хто має історію тяжкої негативної реакції на вакцину COVID-19 і тому не можуть її отримати і потребують альтернативних превентивних заходів".

Деталі: Препарат може застосовуватись в надзвичайних умовах пандемії.

Препарат Evusheld став першим медикаментом на основі антитіл, зареєстрованим у США для використання до того, як у пацієнта з'явились симптоми хвороби.

Нагадаємо: Комітет з лікарських засобів для людей Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) рекомендував надати дозвіл на використання препаратів Ronapreve (casirivimab/imdevimab) та Regkirona (regdanvimab) для лікування коронавірусної хвороби.