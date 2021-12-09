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У Франції на 1200 євро оштрафували жінку, яка плакатом спричинила масову аварію на велогонці

Четвер, 9 грудня 2021, 22:17
У Франції на 1200 євро оштрафували жінку, яка плакатом спричинила масову аварію на велогонці
скриншот

Французький суд оштрафував на 1200 євро жінку, яка спричинила аварію на велогонці Тур де Франс, розмахуючи картонним плакатом на шляху спортсменів.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Інцидент стався 26 червня за 45 км від фінішу першого етапу. Жінка з великим плакатом заступила на край смуги, внаслідок чого крайній спортсмен зачепився за нього і впав. Це спричинило падіння більшої частини пелотону велосипедистів.

Внаслідок аварії одному велосипедисту довелося повністю покинути тур, а ще вісім отримали травми.

Жінка втекла з місця події, її затримали 30 червня після дзвінка свідка, який впізнав її. Жінці висунули звинувачення у "створенні небезпеки для іншої людини свідомим порушенням заходів безпеки" та "неумисному завданні тілесних ушкоджень, що призвело до втрати працездатності на термін до трьох місяців". 

31-річну жінку також зобов’язали сплатити символічний штраф в один євро професійній асоціації велосипедистів Франції.

"Українська правда" у Threads

Теми: Франціяспорт
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