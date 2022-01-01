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Португалія зафіксувала рекордну кількість випадків COVID-19

Субота, 1 січня 2022, 03:30
ФОТО: GETTY IMAGES

У п’ятницю Португалія повідомила про новий рекорд – 30 829 випадків коронавірусу на добу.

Джерело: Reuters

Деталі: Днем раніше було 28 659 хворих.

На варіант Omicron припадає приблизно 83% всіх нових випадків.

18 людей померли від COVID-19 порівняно з 16 у четвер. Водночас наприкінці січня, коли Португалія тільки розпочала свою кампанію вакцинації, щодня в країні реєстрували понад 300 смертельних випадків.

Кількість пацієнтів, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії, була стабільною – 145, що також значно нижче 900 на початку 2021 року.

Нагадаємо:

  • У Португалії один із найвищих у світі показників вакцинації проти COVID-19, близько 87% з 10-мільйонного населення країни повністю щеплені.
  • Напередодні Нового року уряд наказав закрити нічні клуби та бари, пройти обов’язкові тести на COVID-19 для відвідування готелів, казино та ресторанів, а також обмежив зібрання просто неба до 10 осіб. 

Теми: Португаліякоронавірус


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