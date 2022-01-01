Португалія зафіксувала рекордну кількість випадків COVID-19
Субота, 1 січня 2022, 03:30
У п’ятницю Португалія повідомила про новий рекорд – 30 829 випадків коронавірусу на добу.
Джерело: Reuters
Деталі: Днем раніше було 28 659 хворих.
На варіант Omicron припадає приблизно 83% всіх нових випадків.
18 людей померли від COVID-19 порівняно з 16 у четвер. Водночас наприкінці січня, коли Португалія тільки розпочала свою кампанію вакцинації, щодня в країні реєстрували понад 300 смертельних випадків.
Кількість пацієнтів, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії, була стабільною – 145, що також значно нижче 900 на початку 2021 року.
Нагадаємо:
- У Португалії один із найвищих у світі показників вакцинації проти COVID-19, близько 87% з 10-мільйонного населення країни повністю щеплені.
- Напередодні Нового року уряд наказав закрити нічні клуби та бари, пройти обов’язкові тести на COVID-19 для відвідування готелів, казино та ресторанів, а також обмежив зібрання просто неба до 10 осіб.