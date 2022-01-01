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Понад 1,6 млн людей заразилися Covid

Субота, 1 січня 2022, 04:33
Понад 1,6 млн людей заразилися Covid
ФОТО: GETTY IMAGES

30 грудня у світі виявили 1 632 824 випадки коронавірусу.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 443 677 хворих,  у Франції – 232 200, в Британії – 189 846.

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Крім того,  в Італії – 144 243 зараження, в Аргентині – 47 663.

Україна, де 7 029 хворих, на 26 місці у світі між Болівією та Чехією. У Європі Україна на 14 місці.

5 627 людей у світі померли від коронавірусу за добу. За цим показником (209 смертей) Україна шоста у світі і четверта серед європейських країн.

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Нагадаємо: 30 грудня в Україні подолали вірус 8 609 осіб, а 1 578 осіб госпіталізували.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Українська правда
Теми: коронавірус
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