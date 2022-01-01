Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Понад 1,6 млн людей заразилися Covid

Субота, 1 січня 2022, 05:33
ФОТО: GETTY IMAGES

30 грудня у світі виявили 1 632 824 випадки коронавірусу.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 443 677 хворих,  у Франції – 232 200, в Британії – 189 846.

Крім того,  в Італії – 144 243 зараження, в Аргентині – 47 663.

Україна, де 7 029 хворих, на 26 місці у світі між Болівією та Чехією. У Європі Україна на 14 місці.

5 627 людей у світі померли від коронавірусу за добу. За цим показником (209 смертей) Україна шоста у світі і четверта серед європейських країн.

Нагадаємо: 30 грудня в Україні подолали вірус 8 609 осіб, а 1 578 осіб госпіталізували.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Києві після довгих вихідних різко зросло число хворих на Covid

НАТО проведе зустріч з Україною напередодні переговорів з РФ

відеоУ Казахстані тривають зіткнення, в Алмати люди захопили адміністрацію

Українська пісня "Шум" потрапила у трійку найпопулярніших на "Євробаченні"

Головні новини вівторка і ночі: Зеленський у Буковелі з Коломойським, події в Казахстані

Президент Казахстану відправив уряд у відставку

Усі новини...
коронавірус
Макрон: Наступні тижні у Франції будуть важкими
Португалія зафіксувала рекордну кількість випадків COVID-19
Пасажирка рейсу в Рейк'явік просиділа 5 годин у туалеті літака через позитивний тест на Covid
Останні новини
13:14
У США вчителька самостійно вакцинувала учня Pfizer. Їй загрожує тюрма
13:05
фото Верховний представник ЄС вперше від початку російської агресії вирушив на Донбас
12:55
Держкомтелерадіо заборонило ввезення з РФ 73 книжок у 2021 році
12:54
Посол розповів про діалог із новим урядом Німеччини щодо постачання зброї Україні і не лише
12:25
У Києві після довгих вихідних різко зросло число хворих на Covid
12:07
Дефіцит загального фонду держбюджету за 2021 рік виявився меншим, ніж планувалось – Мінфін
12:06
Дітей, не щеплених від поліомієліту вчасно, вакцинують у січні 2022-го
12:03
НАТО проведе зустріч з Україною напередодні переговорів з РФ
11:51
Українцям радять не їздити у Казахстан і оминати людні площі
11:40
Меркель після відставки точно не працюватиме на РФ – посол
Усі новини...