Понад 1,6 млн людей заразилися Covid
Субота, 1 січня 2022, 04:33
30 грудня у світі виявили 1 632 824 випадки коронавірусу.
Джерело: Worldometers
Деталі: Зокрема в США – 443 677 хворих, у Франції – 232 200, в Британії – 189 846.
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Крім того, в Італії – 144 243 зараження, в Аргентині – 47 663.
Україна, де 7 029 хворих, на 26 місці у світі між Болівією та Чехією. У Європі Україна на 14 місці.
5 627 людей у світі померли від коронавірусу за добу. За цим показником (209 смертей) Україна шоста у світі і четверта серед європейських країн.
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Нагадаємо: 30 грудня в Україні подолали вірус 8 609 осіб, а 1 578 осіб госпіталізували.
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Українська правда