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12 людей загинули в тисняві біля храму в Кашмірі

Субота, 1 січня 2022, 06:30
ФОТО: news18.com

Щонайменше 12 людей загинули та 13 отримали поранення в тисняві біля релігійної святині Вайшно Деві в Кашмірі.

Джерело: високопоставлений урядовець у AFP, Aljazeera, CNN-News18

Деталі: Інший чиновник з управління катастрофами підтвердив кількість загиблих. Він сказав, що уряд наказав провести розслідування на високому рівні.

Офіційний акаунт у Twitter індійського CNN-News18 також підтвердив інформацію про тисняву та жертви, водночас повідомляється про 20 поранених.

Вайшно Деві є однією з найбільш шанованих індуїстських святинь на півночі Індії, яку щодня відвідують десятки тисяч осіб.  Зазначається, що шлях до святині на вершині пагорба був переповнений вірянами, які намагалися здійснити новорічний візит і молитви. Міністр профспілки Джитендра Сінгх сказав у CNN-News18, що, за попередньою інформацією, біля воріт святині почалася суперечка між деякими молодими людьми під час обговорення проблеми, і це призвело до галасу.

Теми: Індія


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