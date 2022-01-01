Головні новини п'ятниці і ночі: очільник Сил тероборони, переговори Байдена і Зеленського

Байден поговорить із Зеленським 2 січня; Зеленський призначив командувача Сил тероборони ЗСУ – актуальні новини 31 грудня.

Про переговори

Президент США Джо Байден планує поговорити із президентом України Володимиром Зеленським у неділю 2 січня.

Зеленський підтвердив заплановану розмову у соцмережі, зазначивши, що перемовини заплановані, щоб "скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки у Європі".

Про Сили тероборони

Володимир Зеленський призначив Юрія Галушкіна командувачем Сил територіальної оборони Збройних cил України.

Раніше Галушкін зокрема був в. о. командувача Високомобільних десантних військ, які тоді входили до складу Сухопутних військ ЗСУ, та заступником головного інспектора Міноборони.

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