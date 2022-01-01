В Україні знову похолодає

Найближчої доби в Україні очікується зниження температури, у понеділок – сніг.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У неділю, 2 січня, у країні без істотних опадів, лише вночі у східній частині невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, на сході та півдні країни близько 0°. Вдень від 3° морозу до 2° тепла. У західних областях до 6° тепла.

У Києві – без істотних опадів; температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу.

У понеділок, 3 січня, в Україні часом сніг, мокрий сніг, удень із дощем. Вночі на північному сході країни подекуди значний сніг. В окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледиця.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, на Чернігівщині, Полтавщині, Дніпропетровській, Запорізькій областях 7-12°, на сході країни до 15° морозу, вдень 2-7° тепла. У західній частині вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

У Києві вночі сніг, місцями налипання мокрого снігу, вдень без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла.