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31 грудня у Києві виявили майже тисячу випадків Covid

Субота, 1 січня 2022, 13:30
31 грудня у Києві виявили майже тисячу випадків Covid
фото Ельдара Сарахмана, УП

31 грудня у Києві виявили 976 випадків коронавірусу, 14 хворих померли і 744 – одужали.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Госпіталізовано за добу 75 хворих на коронавірус і 31 особу з підозрою на Covid та пневмоніями.

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Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (135), Дніпровському (120), Святошинському та Шевченківському (по 113 випадків) районах.

Серед нових хворих – 552 жінки віком від 18 до 89 років, 380 чоловіків віком від 18 до 86 років, 23 дівчинки від 1 до 17 років і 21 хлопчик від 2 до 17 років.

Серед померлих за добу – 7 жінок від 50 до 85 років і 7 чоловіків від 70 до 98 років.

ВІДЕО ДНЯ
 

Всього з початку пандемії у Києві виявили 332 912 випадки Covid, померли 8199 хворих, одужало 314 047 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв
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