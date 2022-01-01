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Німеччина почала головування у Групі семи

Субота, 1 січня 2022, 13:38
Німеччина почала головування у Групі семи
pixabay.com

Німеччина з 1 січня на один рік стала головуючою країною у Групі семи (G7), після головування Британії у 2021 році.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Німеччина як головуюча країна буде приймати щорічний саміт лідерів країн G7 - Британії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції та Японії - у 2022 році. Він планується 26-28 червня у баварських Альпах у замку Ельмау, як і під час попереднього головування Німеччини у 2015 році.  

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"Ми зробимо якнайбільше під час нашого головування, аби забезпечити лідерську роль цих країн у питаннях кліматичної нейтральності та справедливості у світі", - зазначив канцлер Німеччини Олаф Шольц. 

У 2023 році головування у G7 перейде до Японії. 

Нагадаємо, нещодавно глава МЗС Німеччини заявила, що в осяжному майбутньому не бачить можливості повернення Росії у цей формат.

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Теми: НімеччинаG7
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