В Італії рекордна кількість заражень ковідом

Міністерство охорони здоров’я Італії зареєструвало рекордну кількість нових випадків коронавірусу – понад 144 тисячі за добу.

Джерело: агенція DPA

Деталі: Повідомляється, що 31 грудня в країні вивили більш як 144 тисячі заражень. За офіційними даними, в останній день 2021 року від COVID-19 в Італії померли 155 людей.

До середини грудня щоденні показники захворюваності на коронавірус в країні були нижче 30 тисяч, але цифри різко зросли під час різдвяних вихідних.

Цього тижня уряд вирішив запровадити нові карантинні обмеження через поширення штаму Omicron.

Нагадаємо: