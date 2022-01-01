В Італії рекордна кількість заражень ковідом
Субота, 1 січня 2022, 18:38
Міністерство охорони здоров’я Італії зареєструвало рекордну кількість нових випадків коронавірусу – понад 144 тисячі за добу.
Джерело: агенція DPA
Деталі: Повідомляється, що 31 грудня в країні вивили більш як 144 тисячі заражень. За офіційними даними, в останній день 2021 року від COVID-19 в Італії померли 155 людей.
Реклама:
До середини грудня щоденні показники захворюваності на коронавірус в країні були нижче 30 тисяч, але цифри різко зросли під час різдвяних вихідних.
Цього тижня уряд вирішив запровадити нові карантинні обмеження через поширення штаму Omicron.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Уряд Італії анонсував масштабне посилення обмежень до 31 березня для громадян, які не щеплені від коронавірусу і не перехворіли.