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Пожежа в Колорадо знищила 1000 будинків, троє вважаються загиблими

Неділя, 2 січня 2022, 02:49
ФОТО: GETTY IMAGES

Після руйнівної лісової пожежі в центральному американському штаті Колорадо троє людей зникли безвісти і, імовірно, загинули.

Джерело: BBC

Деталі: Місцевий шериф спочатку заявив, що загиблих не було, назвавши це "чудом", але згодом прес-секретар округу Боулдер Дженніфер Черчілль  визнала, що це була "прикра помилка" і що шериф, ймовірно, не був належним чином проінформований.

Шериф округу Боулдер Джо Пелл  сказав, що навряд чи когось із трьох знайдуть живим. Він додав, що округ збирається залучити собак, аби виявити людські останки. На район Боулдер випало понад 25 см снігу, що зараз заважає пошукам зниклих безвісти.

Жодних подробиць про зниклих не зазначається, але місцеві ЗМІ повідомляють, що однією з них була 91-річна жінка, чия родина, як стверджується, потрапила в вогняну пастку.

Як повідомляється, щонайменше 1000 будинків були знищені.

Передісторія:

  • Лісова пожежа охопила 6000 акрів округу Боулдер.
  • Вогонь охопив кілька міст, змусивши десятки тисяч людей тікати. З міст Суперіор і Луїсвілль із загальною кількістю населення 33 000 осіб евакуювали людей.
  • Причина лісової пожежі з’ясовується.

Теми: СШАпожежа


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