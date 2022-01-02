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Погода у неділю й понеділок: легкий морозець та трохи снігу

Неділя, 2 січня 2022, 08:31
Погода у неділю й понеділок: легкий морозець та трохи снігу
Фото pixabay

На території України після новорічного потепління очікується несуттєве зниження температури, істотних опадів синоптики не прогнозують.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У неділю – переважно без опадів, лише в ніч на понеділок на сході невеликий мокрий сніг.

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На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі від -1°до -6°, а на сході та на півдні близько нуля. Вдень від 3° морозу до 2° тепла, у західних областях до +6 градусів.

У Києві та області у неділю, 2 січня, також без опадів, від 2° морозу до 2° тепла.

На початку тижня – хмарно з проясненнями, температура близько нуля вдень, та з "міносом" вночі. Часом сніг та мокрий сніг, вдень з дощем. Вночі на північному сході країни місцями значний сніг. В окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь.

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Вночі мороз, окрім західних областей. Зокрема у Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях до 12° морозу, на сході країни до -15°. На заході від 0° до +5°.

У Києві та столичному регіоні 3 січня вночі сніг, вдень без істотних опадів, вночі до 6° морозу, вдень 2-7° тепла.

Теми: погода
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