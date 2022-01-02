Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Туреччина має намір забезпечити всі куточки країни своїм чорноморським газом

Неділя, 2 січня 2022, 09:59
Туреччина має намір забезпечити всі куточки країни своїм чорноморським газом
Бурові судна на газовому родовищі "Сакар'я", фото Anadolu Agency/Getty Images

Міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Денмез заявив, що у 2022 році природний газ із родовища "Сакар'я", виявленого нещодавно в Чорному морі, надходитиме до всіх куточків країни.

Джерело: DW з посиланням на турецьку агенцію Anadolu

Деталі: Денмез 31 грудня відвідав завод з переробки природного газу "Філіос", що нині будується на півночі Туреччини.

Реклама:

За оцінкою голови турецького Міненерго, підприємство такого масштабу та потужності посяде перше місце у Європі.

Промисловий комплекс розраховують увести в експлуатацію в першому кварталі 2022 року. Після підключення цього об'єкта до турецької розподільної системи чорноморський газ використовуватиметься у всіх куточках Туреччини.

Пряма мова чиновника: "Газ із Чорного моря надходитиме на сушу. Початкова потужність заводу складе десять мільйонів кубометрів на добу, проте пізніше ми плануємо довести цей показник до 40 мільйонів кубометрів".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Чорноморське родовище природного газу "Сакар'я" зможе забезпечити майже третину внутрішніх потреб Туреччини. Це має статися, коли виробнича потужність досягне свого максимуму до 2027 року.

Теми: газТуреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
газ
Німецька держкомпанія знову торгуватиме скрапленим газом з РФ - Bloomberg
Рівень запасів газу в підземних сховищах ЄС більше не рекордний
Будівництво газового хабу у Туреччині затримується через суперечки з Росією
Останні новини
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
Усі новини...
Реклама: