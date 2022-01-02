Туреччина має намір забезпечити всі куточки країни своїм чорноморським газом

Міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Денмез заявив, що у 2022 році природний газ із родовища "Сакар'я", виявленого нещодавно в Чорному морі, надходитиме до всіх куточків країни.

Джерело: DW з посиланням на турецьку агенцію Anadolu

Деталі: Денмез 31 грудня відвідав завод з переробки природного газу "Філіос", що нині будується на півночі Туреччини.

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За оцінкою голови турецького Міненерго, підприємство такого масштабу та потужності посяде перше місце у Європі.

Промисловий комплекс розраховують увести в експлуатацію в першому кварталі 2022 року. Після підключення цього об'єкта до турецької розподільної системи чорноморський газ використовуватиметься у всіх куточках Туреччини.

Пряма мова чиновника: "Газ із Чорного моря надходитиме на сушу. Початкова потужність заводу складе десять мільйонів кубометрів на добу, проте пізніше ми плануємо довести цей показник до 40 мільйонів кубометрів".

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Передісторія: Чорноморське родовище природного газу "Сакар'я" зможе забезпечити майже третину внутрішніх потреб Туреччини. Це має статися, коли виробнича потужність досягне свого максимуму до 2027 року.