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У Парижі після протесту правих з Тріумфальної арки прибрали прапор ЄС

Неділя, 2 січня 2022, 13:46
У Парижі після протесту правих з Тріумфальної арки прибрали прапор ЄС
Скрін з відео Bfm TV

Великий прапор Європейського союзу, прикріплений до Тріумфальної арки в Парижі в п’ятницю, щоб відзначити початок шестимісячного головування Франції в Раді Євросоюзу, був знятий у неділю після того, як викликав обурення з боку ультраправих і правих політиків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Молодший міністр європейських справ Клеман Бон, який у п'ятницю заявив, що прапор залишиться на "кілька днів", заявив, що його зняли, як планувалося.

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"Було заплановано, що прапор буде знято цієї неділі, ми не встановили точний час", - сказав Бон радіо France Inter.

Він відкинув думку, що уряд пішов на поступки після того, як лідер ультраправих Марін Ле Пен в суботу заявила, що звернеться до Державної ради Франції з проханням прибрати прапор ЄС.

"Уряд був змушений зняти прапор ЄС з Тріумфальної арки, що стало чудовою патріотичною перемогою на початку 2022 року", - сказала Ле Пен в неділю.

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Клеман Бон сказав, що Ле Пен та інші політики все неправильно зрозуміли, коли сказали, що прапор ЄС замінив французький прапор, і останній не постійно висить на Тріумфальній арці.

Теми: ФранціяЄС
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