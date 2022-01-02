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В Амстердамі на коронапротестах сталися сутички з поліцією, є постраждалі

Неділя, 2 січня 2022, 17:26
Getty Images

В Амстердамі незважаючи на заборону відбулася акція проти коронавірусних обмежень.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія NOS.

Демонстранти спочатку зібралися на Музейній площі в Амстердамі, а потім пройшли процесією містом до Вестерпарку.

Там проходить зібрання Форуму за демократію. Ця маніфестація дозволена, оскільки про це було заздалегідь домовлено, повідомили в муніципалітеті Амстердама.

За даними муніципалітету, перевищено максимально дозволену кількість відвідувачів у 2000 осіб. Учасників закликали триматися на відстані 1,5 метра.

"Поліція діятиме поетапно проти людей, які ігнорують заборону на демонстрації. Усі мають покинути Музейну площу", - повідомили у муніципалітеті.

Кілька присутніх постраждали в сутичках з поліцією, але скільки саме – невідомо. Також були здійснені арешти.

У Нідерландах діють суворі обмежувальні заходи після того як влада перед святами запровадила локдаун для стримування нового спалаху коронавірусу. Усі несуттєві магазини, ресторани, бари, кінотеатри, музеї та театри закриті до 14 січня, а школи – принаймні до 9 січня. На вулиці дозволено збиратися лише по двоє осіб, за винятком, наприклад, похоронів. Але жодних обмежень у пересуванні немає.

Теми: Нідерланди


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