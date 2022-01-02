В районі ООС із початку доби зберігається "тиша"
Неділя, 2 січня 2022, 18:38
Від початку доби в районі ООС не зафіксовано порушень "тиші" з боку збройних формувань РФ.
Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС станом на 17 годину
Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації".
Українська правда