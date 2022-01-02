На Новий рік у столиці від коронавірусу померли 11 хворих

Протягом 1 січня у Києві виявили 277 випадків коронавірусу, 11 хворих померли і 231 – одужав.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Госпіталізовано за добу 13 хворих на коронавірус і 79 осіб із підозрою на Covid та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (64), Дніпровському (38) та в Дарницькому (33) районах.

Серед нових хворих – 162 жінки віком від 19 до 90 років, 107 чоловіків віком від 18 до 84 років, 4 дівчинки від 6 до 11 років і 4 хлопчика від 5 місяців до 15 років.

Серед померлих – 5 жінок від 62 до 90 років і 6 чоловіків від 59 до 77 років.

Загалом з початку пандемії у Києві виявили 333 189 випадків коронавірусу, померло 8210 хворих, одужало 314 278 осіб.