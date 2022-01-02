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У новорічну ніч у Польщі знайшли мертвим українця

Неділя, 2 січня 2022, 19:52
Agencja Gazeta

Напередодні Нового року в місті Сєдльце у Польщі українця було знайдено мертвим біля орендованої квартири. Імовірно, його було вбито.

Джерело: Gazeta Wyborcza

Деталі: Тіло 47-річного громадянина України знайшли у Сєдльце на тротуарі перехожі. У нього було велике поранення голови.

"Правоохоронці встановили, що чоловік був 47-річним громадянином України, який орендував кімнату в будинку на вулиці, де його знайшли", – розповіла речниця прокуратури міста Седльце Кристина Голобек.

За її словами, інші кімнати в будинку, де проживав потерпілий, також орендують іноземці.

Напередодні Нового року в будівлі була вечірка. Ймовірно, саме тут і сталося вбивство.

У зв’язку з інцидентом затримано 12 осіб, які орендували квартири в цьому будинку. За словами речниці прокуратури, раніше допити були неможливі, зокрема, через стан алкогольного сп’яніння деяких із затриманих.

Українська правда
Теми: Польщавбивство


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