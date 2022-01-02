У РФ придумали, що Європа має ввести санкції проти України за марш Бандери

Спікер Державної думи РФ В'ячеслав Володін заявив, що Європа має запровадити санкції проти України через традиційний марш на честь дня народження Степана Бандери, який пройшов у Києві 1 січня.

Джерело: Володін у Telegram

Дослівно: "Те, що відбувається в Україні, має бути засуджене Європарламентом, ПАРЄ і ПА ОБСЄ.

За заохочення націоналізму необхідно питати з її керівництва, запроваджувати санкції, робити все, щоби не допустити його відродження в Європі.

Але водночас правильно призвати до відповіді й тих, хто сприяє такій політиці або вдає, що не помічає її".

Деталі: За словами Володіна, Україна "скочується до трагічного минулого, проти якого боровся не лише Радянський Союз, а й США та Англія".

"Зі свого боку плануємо під час зустрічей із представниками парламентів європейських держав обговорити це питання, запропонувавши вжити дієвих заходів щодо країн, де процвітає націоналізм", - зазначив спікер Держдуми РФ.

Що передувало: В українській столиці у суботу громадяни організували масову ходу зі смолоскипами, присвячену 113-му дню народження провідника. Загалом заходи 1 січня в день народження Бандери відбулися у 20 регіонах України.

Посольство Ізраїлю в Україні заявило, що засуджує марш та вимагає розслідування "антисемітських проявів, які мали місце під час маршу".