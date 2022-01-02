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У РФ придумали, що Європа має ввести санкції проти України за марш Бандери

Неділя, 2 січня 2022, 22:14
фото Дмитра Ларіна, УП

Спікер Державної думи РФ В'ячеслав Володін заявив, що Європа має запровадити санкції проти України через традиційний марш на честь дня народження Степана Бандери, який пройшов у Києві 1 січня.

Джерело: Володін у Telegram

Дослівно: "Те, що відбувається в Україні, має бути засуджене Європарламентом, ПАРЄ і ПА ОБСЄ.

За заохочення націоналізму необхідно питати з її керівництва, запроваджувати санкції, робити все, щоби не допустити його відродження в Європі.

Але водночас правильно призвати до відповіді й тих, хто сприяє такій політиці або вдає, що не помічає її".

Деталі: За словами Володіна, Україна "скочується до трагічного минулого, проти якого боровся не лише Радянський Союз, а й США та Англія".

"Зі свого боку плануємо під час зустрічей із представниками парламентів європейських держав обговорити це питання, запропонувавши вжити дієвих заходів щодо країн, де процвітає націоналізм", - зазначив спікер Держдуми РФ.

Що передувало: В українській столиці у суботу громадяни організували масову ходу зі смолоскипами, присвячену 113-му дню народження провідника. Загалом заходи 1 січня в день народження Бандери відбулися у 20 регіонах України.

Посольство Ізраїлю в Україні заявило, що засуджує марш та вимагає розслідування "антисемітських проявів, які мали місце під час маршу".

Українська правда
Теми: РосіяБандерасанкціїКиїв


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