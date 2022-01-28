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Зеленський змінив командувача Нацгвардією після стрілянини у Дніпрі

П'ятниця, 28 січня 2022, 08:59

Президент Володимир Зеленський підписав укази про відставку Миколи Балана з посади командувача Національної гвардії і призначення Юрія Лебедя тимчасовим виконувачем обов'язків командувача.

Джерело: укази на сайті президента, датовані 27 січня

Деталі: Командувач Національної гвардії України Микола Балан 27 січня написав рапорт про відставку з посади у зв'язку з подіями на заводі "Південмаш" (Дніпро), де солдат-строковик розстріляв нацгвардійців зі штатної зброї вранці того ж дня.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вніс подання президенту про призначення виконувачем обов’язків командувача Нацгвардією заступника командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя.

Теми: НацгвардіяДніпроЗеленський
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