Зеленський змінив командувача Нацгвардією після стрілянини у Дніпрі

Президент Володимир Зеленський підписав укази про відставку Миколи Балана з посади командувача Національної гвардії і призначення Юрія Лебедя тимчасовим виконувачем обов'язків командувача.

Джерело: укази на сайті президента, датовані 27 січня

Деталі: Командувач Національної гвардії України Микола Балан 27 січня написав рапорт про відставку з посади у зв'язку з подіями на заводі "Південмаш" (Дніпро), де солдат-строковик розстріляв нацгвардійців зі штатної зброї вранці того ж дня.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вніс подання президенту про призначення виконувачем обов’язків командувача Нацгвардією заступника командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя.