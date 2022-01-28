Зеленський змінив командувача Нацгвардією після стрілянини у Дніпрі
П'ятниця, 28 січня 2022, 08:59
Президент Володимир Зеленський підписав укази про відставку Миколи Балана з посади командувача Національної гвардії і призначення Юрія Лебедя тимчасовим виконувачем обов'язків командувача.
Джерело: укази на сайті президента, датовані 27 січня
Деталі: Командувач Національної гвардії України Микола Балан 27 січня написав рапорт про відставку з посади у зв'язку з подіями на заводі "Південмаш" (Дніпро), де солдат-строковик розстріляв нацгвардійців зі штатної зброї вранці того ж дня.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вніс подання президенту про призначення виконувачем обов’язків командувача Нацгвардією заступника командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя.