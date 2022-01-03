Прем'єр Судану подав у відставку

Прем'єр-міністр Судану Абдалла Хамдук оголосив про відставку на тлі масових протестів і загибелі протестувальників.

Джерело: ВВС

Деталі: Армія захопила владу в жовтні і посадила Хамдука під домашній арешт, але наступного місяця його відновили на посаді після підписання угоди про розподіл влади з лідером військового перевороту.

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Щонайменше дві людини були вбиті силами безпеки в місті Омдурман, повідомляє продемократичний Центральний комітет лікарів Судану.

Загалом, за повідомленнями, щонайменше 56 людей були вбиті в ході протестів після перевороту.

Відставка Хамдука була оголошена в неділю після масових протестів по всій країні, у тому числі в столиці Хартумі, де сили безпеки застосували сльозогінний газ проти демонстрантів.

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Що передувало: У Судані група військових зробила спробу держперевороту – вранці 25 жовтня затримали прем'єр-міністра Абдаллу Хамдука і лідерів партій – партнерів коаліційного уряду країни.

Під час загальнонаціональних протестів в кінці жовтня в Судані вбили щонайменше трьох людей і поранили 38.