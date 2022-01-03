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Глава Пентагону захворів на Covid

Понеділок, 3 січня 2022, 03:57
фото: twitter глави Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що в неділю отримав позитивний тест на COVID-19, при цьому хворіє з легкими симптомами.

Джерело: Reuters

Деталі: Новини про позитивний тест Остіна з’явилися, коли Пентагон минулого тижня посилив обмеження у своїй штаб-квартирі через занепокоєння з приводу варіанту Omicron, який призвів до різкого зростання заражень COVID-19 у всьому світі.

Повністю вакцинований Остін заявив, що востаннє зустрічався з президентом США Джо Байденом 21 грудня, більш ніж за тиждень до того, як у нього з’явилися симптоми.

"Як мені пояснив мій лікар, мій статус повністю вакцинованого — і ревакцинація, яку я отримав на початку жовтня — зробили хворобу набагато легшою, ніж вона могла би бути", — зазначив Остін.

Глава Пентагону сказав, що вирішив здати тест після того, як у нього з’явилися симптоми під час відпустки, яку він проводив вдома.

Нагадаємо: Прессекретар Білого дому Джен Псакі повідомила на початку листопада, що отримала позитивний результат на COVID-19 після того, як вирішила не їхати із президентом США Джо Байденом на саміт G20 в Рим, оскільки члени її родини раніше отримали позитивні тести.

Теми: СШАкоронавірус


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