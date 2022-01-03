Головні новини неділі та ночі: заблоковані КПВВ, розмова Байдена і Зеленського

Російські окупанти повністю заблокували більшість КПВВ на сході; президенти Джо Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову – актуальні новини 2 січня і ночі.

Про заблоковані КПВВ

Представники окупаційної влади ОРДЛО продовжують блокувати рух на 5 із 7 дорожніх коридорів.

Про розмову Байдена і Зеленського

Президент США Джо Байден мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський прокоментував першу в цьому році розмову з президентом США Джо Байденом.

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