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Головні новини неділі та ночі: заблоковані КПВВ, розмова Байдена і Зеленського

Понеділок, 3 січня 2022, 07:00
Головні новини неділі та ночі: заблоковані КПВВ, розмова Байдена і Зеленського
Зеленський і Байден, фото: ОПУ

Російські окупанти повністю заблокували більшість КПВВ на сході; президенти Джо Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову – актуальні новини 2 січня і ночі.

Про заблоковані КПВВ

Представники окупаційної влади ОРДЛО продовжують блокувати рух на 5 із 7 дорожніх коридорів.

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Про розмову Байдена і Зеленського

Президент США Джо Байден мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський прокоментував першу в цьому році розмову з президентом США Джо Байденом.

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Центром Києва 1 січня пройшов традиційний смолоскипний марш до дня народження Степана Бандери, Ізраїль засудив цю акцію.

Заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко пригрозив, що перспективи відновлення миру на Донбасі "віддаляються на невизначений термін". Таким чином Росія реагує на категоричну відмову України вести прямі переговори з маріонетковими режимами фейкових республік.

Жінка, яку звинувачують в умисному вбивстві знайомого, що домагався її з ножем на дискотеці у Миколаївській області, вдарила його в той момент, коли працівник клубу притиснув його до стіни.

З другої половини січня і в лютому спостерігатиметься підвищення рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію, яке, швидше за все, вже буде викликане новим штамом "Омікрон".

Київські патрульні затримали нетверезого водія, який, ймовірно, збив дитину на пішохідному переході й утік.

Найближчим часом може бути прийнято рішення про дозвіл на отримання бустерної дози вакцини проти коронавірусу для всіх охочих.

Українська правда
Теми: БайденЗеленський
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