Штаб: У зоні ООС більше доби – "тиша"
Понеділок, 3 січня 2022, 06:12
Протягом доби 2 січня і станом на ранок 3 січня з боку проросійських найманців порушень "тиші" не зафіксовано.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Упродовж доби 2 січня та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Реклама:
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації".
Нагадаємо: 1-го січня помер 20-річний коростенець Ігор Тичина, якого поранив снайпер у районі ООС 27 грудня.
Українська правда