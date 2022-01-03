Штаб: У зоні ООС більше доби – "тиша"

Протягом доби 2 січня і станом на ранок 3 січня з боку проросійських найманців порушень "тиші" не зафіксовано.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Упродовж доби 2 січня та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації".

Нагадаємо: 1-го січня помер 20-річний коростенець Ігор Тичина, якого поранив снайпер у районі ООС 27 грудня.