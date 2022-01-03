В Україні посилюється вітер, очікуються хуртовини
Понеділок, 3 січня 2022, 10:19
Рятувальники попередили про ускладнення погодних умов по всій території України.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "3 січня вночі у північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця, у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях значний сніг, хуртовини, в Україні протягом доби пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Деталі: По Києву та Київській області 3 січня вночі на дорогах ожеледиця, протягом доби пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Українська правда