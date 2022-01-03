Українець їхав до Польщі з набоями
Понеділок, 3 січня 2022, 11:17
Громадянин України прямував на виїзд з країни з набоями в автомобілі.
Джерело: Державна прикордонна служба України
Деталі: Напередодні в пункті пропуску "Краківець" під час процедур прикордонно-митного контролю прикордонний собака зреагував на бардачок автівки.
Оглядова група дістала з нього 57 різних набоїв – для гладкоствольної, нарізної та травматичної зброї.
Вказано, що за цим фактом прикордонники повідомили співробітників Національної поліції.
Нагадаємо: В грудні 2021 року прикордонники отримали право на підставах, встановлених законом, здійснювати поверхневу перевірку осіб, речей та транспортних засобів.
Українська правда