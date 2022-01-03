Українець їхав до Польщі з набоями

Громадянин України прямував на виїзд з країни з набоями в автомобілі.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Напередодні в пункті пропуску "Краківець" під час процедур прикордонно-митного контролю прикордонний собака зреагував на бардачок автівки.

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Оглядова група дістала з нього 57 різних набоїв – для гладкоствольної, нарізної та травматичної зброї.

Вказано, що за цим фактом прикордонники повідомили співробітників Національної поліції.

Нагадаємо: В грудні 2021 року прикордонники отримали право на підставах, встановлених законом, здійснювати поверхневу перевірку осіб, речей та транспортних засобів.