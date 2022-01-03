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За добу в Києві додалося більше пів тисячі нових хворих на ковід: серед них - дитина, якій 24 дні

Понеділок, 3 січня 2022, 11:49
КМДА

Минулої доби в Києві виявили 532 хворих на коронавірус, 7 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова: "532 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 7 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8217 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 333 721".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі — 170, у Дніпровському — 90, в Шевченківському районі — 84 випадки".

За добу 2 січня захворіли: 307 жінок віком від 18 до 93 років та 209 чоловіків віком від 18 до 89 років. А також 7 дівчаток від 6 до 17 років і 9 хлопчиків від 24 днів до 17 років.

Серед тих, хто померли: 4 жінки від 72 до 80 років і 3 чоловіки від 69 до 82 років.

До лікарень столиці госпіталізували 23 хворих на коронавірус та 70 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 427 людей. Загалом коронавірус подолали 314 705 мешканців столиці.

Українська правда
Теми: КиївкоронавірусCovid-2019


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