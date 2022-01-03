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Канцлер Німеччини планує зустріч з Путіним у січні – ЗМІ

Понеділок, 3 січня 2022, 11:35
Канцлер Німеччини планує зустріч з Путіним у січні – ЗМІ
Олаф Шольц. фото з Вікіпедії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче вже в січні зустрітися з російським президентом Владіміром Путіним.

Про це повідомила газета Bild з посиланням на неназвані джерела, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Шольц прагне "нового старту" у відносинах з Москвою.

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Повідомляється, що підготовкою зустрічі вже займається радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнс Плетнер.

Канцлер Німеччини прагне зробити Росію "топ пріоритетом" на противагу коаліційним партнерам із "Зелених".

Зокрема, міністр закордонних справ Анналена Бербок хотіла б більш пильної уваги до Кремля, особливо в контексті прав людини та України. Міністр економіки Роберт Габек не тільки критично ставиться до газопроводу "Північний потік-2", він також готовий підтримати жорсткі санкції проти Росії.

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Після вступу на посаду Шольц наголошував на необхідності діалогу з Росією щодо нарощування її військової потужності на українському кордоні, одночасно приєднуючись до західних союзників у підтримці санкцій у разі вторгнення Москви. Наприкінці грудня він провів першу телефонну розмову з Путіним.

Нагадаємо, радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнс Плетнер і російський переговорник по Україні Дмітрій Козак домовилися зустрітися.

Теми: НімеччинаПутін
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