Посилення народовладдя та декілька реформ: Стефанчук назвав плани Ради на рік
Понеділок, 3 січня 2022, 11:38
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів про пріоритети роботи парламенту протягом 2022 року. Серед планів – посилення народовладдя, а також завершення реформ містобудування, СБУ, пенсійної та інших.
Джерело: Стефанчук, якого цитує пресслужба парламенту
Деталі: Стефанчук розповів, що протягом 2022 року Рада планує:
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- посилити народовладдя
- розглянути законопроєкт про місцевий референдум
- завершити реформу містобудування
- реформувати Службу безпеки
- приступити до пенсійної реформи
- завершити реформу децентралізації
- запровадити концепцію відкритості парламенту
- технологічно оновити сесійну залу Ради
- повернутися до питання запровадження дистанційного голосування
- створити дослідницько-аналітичну службу.
Нагадаємо: При голові Верховної Ради створять Науково-консультативну раду, до якої увійдуть науковці, і яка працюватиме над покращенням українського законодавства.
Українська правда