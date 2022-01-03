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Посилення народовладдя та декілька реформ: Стефанчук назвав плани Ради на рік

Понеділок, 3 січня 2022, 11:38
Посилення народовладдя та декілька реформ: Стефанчук назвав плани Ради на рік
РУСЛАН СТЕФАНЧУК. ФОТО З САЙТУ ПАРЛАМЕНТУ

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів про пріоритети роботи парламенту протягом 2022 року. Серед планів – посилення народовладдя, а також завершення реформ містобудування, СБУ, пенсійної та інших.

Джерело: Стефанчук, якого цитує пресслужба парламенту

Деталі: Стефанчук розповів, що протягом 2022 року Рада планує:

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  • посилити народовладдя
  • розглянути законопроєкт про місцевий референдум
  • завершити реформу містобудування
  • реформувати Службу безпеки
  • приступити до пенсійної реформи
  • завершити реформу децентралізації
  • запровадити концепцію відкритості парламенту
  • технологічно оновити сесійну залу Ради
  • повернутися до питання запровадження дистанційного голосування
  • створити дослідницько-аналітичну службу.

Нагадаємо: При голові Верховної Ради створять Науково-консультативну раду, до якої увійдуть науковці, і яка працюватиме над покращенням українського законодавства.    

Українська правда
Теми: Верховна РадаСтефанчукзаконодавство
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