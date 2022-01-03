Посилення народовладдя та декілька реформ: Стефанчук назвав плани Ради на рік

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів про пріоритети роботи парламенту протягом 2022 року. Серед планів – посилення народовладдя, а також завершення реформ містобудування, СБУ, пенсійної та інших.

Джерело: Стефанчук, якого цитує пресслужба парламенту

Деталі: Стефанчук розповів, що протягом 2022 року Рада планує:

посилити народовладдя

розглянути законопроєкт про місцевий референдум

завершити реформу містобудування

реформувати Службу безпеки

приступити до пенсійної реформи

завершити реформу децентралізації

запровадити концепцію відкритості парламенту

технологічно оновити сесійну залу Ради

повернутися до питання запровадження дистанційного голосування

створити дослідницько-аналітичну службу.

Нагадаємо: При голові Верховної Ради створять Науково-консультативну раду, до якої увійдуть науковці, і яка працюватиме над покращенням українського законодавства.